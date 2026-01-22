Ashton Kutcher ha chiarito che il suo personaggio in The Beauty non si basa su Elon Musk. L’attore della serie FX di Ryan Murphy ha smentito le speculazioni secondo cui il villain sarebbe ispirato al CEO di Tesla, confermando invece l’originalità della creazione. Questa dichiarazione aiuta a comprendere meglio il processo creativo dietro il personaggio e a evitare confronti impropri con figure pubbliche reali.

La star della serie televisiva FX di Ryan Murphy ha smentito l'ipotesi che il suo personaggio avesse preso il CEO di Tesla come fonte d'ispirazione. Ashton Kutcher ha rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter nella quale ha parlato del suo personaggio nella nuova serie televisiva di Ryan Murphy per FX, The Beauty, e sull'eventualità che sia stato ispirato dal miliardario high-tech Elon Musk. Il suo personaggio, Byron ForstThe Corporation, secondo Kutcher, non è affatto ispirato al CEO di Tesla. L'attore ha approfondito vari aspetti della sua performance nella serie di Murphy, smentendo i riferimenti a Musk e Mark Zuckerberg. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ashton Kutcher: "Il mio villain in The Beauty non è ispirato a Elon Musk"

In esclusiva su The Beauty: Ashton Kutcher entra nella sua villain era nella nuova serie nichilista di Ryan MurphyIn esclusiva su The Beauty, Ashton Kutcher si avventura in una nuova interpretazione, segnando il suo ingresso nella fase più complessa della sua carriera.

Ashton Kutcher e i bellissimi di The Beauty sbarcano a RomaAshton Kutcher e il cast di The Beauty arrivano a Roma, portando entusiasmo tra conferenze, première e red carpet alle Terme di Diocleziano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ashton Kutcher: Mio fratello gemello, nato con una paralisi cerebrale, mi ha detto: Questa è l’unica vita che conoscerò. Quella frase ha cambiato tutto; Ashton Kutcher: Con The Beauty ho ritrovato me stesso: grazie a mio fratello gemello so chi sono; Ashton Kutcher: Mio fratello gemello nato con una paralisi cerebrale. Grazie a lui oggi so chi sono io; Ashton Kutcher racconta come il fratello gemello gli ha insegnato ad accettarsi.

Ashton Kutcher: Il mio villain in The Beauty non è ispirato a Elon MuskLa star della serie televisiva FX di Ryan Murphy ha smentito l'ipotesi che il suo personaggio avesse preso il CEO di Tesla come fonte d'ispirazione. movieplayer.it

Ashton Kutcher: «Mio fratello gemello, nato con una paralisi cerebrale, mi ha detto: Questa è l’unica vita che conoscerò. Quella frase ha cambiato tutto»L’attore interpreta un magnate ossessionato dalla perfezione estetica in The Beauty. La serie di Ryan Murphy intreccia thriller e body horror in un presente che assomiglia fin troppo al nostro ... vanityfair.it

La nuova serie thriller FX prodotta da Ryan Murphy: un virus sessualmente trasmissibile promette la perfezione fisica ma scatena una catena di omicidi. Nel cast Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher e Anthony Ramos, a Roma per l’anteprima. Undici epi - facebook.com facebook

Even Peters e Ashton Kutcher nella mia città, ed io ovviamente fuori città. QUESTA È SFIGA #TheBeauty x.com