ashton kutcher e i bellissimi di the beauty sbarcano a roma

Ashton Kutcher e il cast di The Beauty arrivano a Roma, portando entusiasmo tra conferenze, première e red carpet alle Terme di Diocleziano. L’evento ha offerto un’occasione per scoprire il nuovo progetto di Ryan Murphy, tra incontri con il pubblico, abiti eleganti e momenti dietro le quinte. Un’occasione di confronto tra cinema e cultura, in una giornata dedicata alla promozione e alla scoperta di nuove produzioni.

Dalla conferenza stampa alla première, passando per il red carpet alle Terme di Diocleziano: una giornata romana tra cinema, abiti da sera e dietro le quinte del nuovo progetto firmato da Ryan Murphy +++dropcap Quando entra nei maestosi spazi delle Terme di Diocleziano, Ashton Kutcher sgrana gli occhi: «Wow». Un momento di bellezza folgorante subito dopo il red carpet, su cui ha sfilato con il resto del cast di The Beauty: Rebecca Hall, Evan Peters, Jeremy Pope e Anthony Ramos. La bellezza è l'ossessione al centro della nuova serie di Ryan Murphy, disponibile dal 22 gennaio su Disney+: un farmaco-virus dona perfezione estetica alle persone, ma il prezzo da pagare è altissimo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

In esclusiva su The Beauty: Ashton Kutcher entra nella sua villain era nella nuova serie nichilista di Ryan MurphyIn esclusiva su The Beauty, Ashton Kutcher si avventura in una nuova interpretazione, segnando il suo ingresso nella fase più complessa della sua carriera.

Ashton Kutcher, il giorno in cui una griffe lo licenziò perché «troppo grasso»Prima di raggiungere il successo, Ashton Kutcher affrontò un rifiuto significativo: una griffe di alta moda lo escludé da una campagna pubblicitaria, ritenendolo «troppo grasso».

