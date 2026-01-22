Ascolti 21 gennaio | trionfo Ferilli Vespa e i 30 anni di Porta a Porta fanno flop Tutti i dati

Il 21 gennaio, gli ascolti televisivi hanno evidenziato risultati contrastanti. La vittoria di Sabrina Ferilli si è affermata, mentre lo Speciale Porta a Porta dedicato ai 30 anni della trasmissione condotta da Bruno Vespa non ha riscosso il successo sperato, registrando un pubblico inferiore alle aspettative. Di seguito, analizziamo i dati principali e le possibili ragioni di questa performance.

Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a PortaA Testa Alta chiude al 28,2% di share e oltre i 4 milioni di spettatori, Rai 1 sotto il milione, Chi l’ha Visto 8,7%, Il Collegio crolla: tutti i dati Auditel ... libero.it

