Mercoledì 21 gennaio 2026 si sono confrontate in prima serata due produzioni: lo speciale Porta a Porta di Bruno Vespa e A testa alta con Sabrina Ferilli.

Mediaset ha sfiorato il tris contro la Rai nella giornata di mercoledì 21 gennaio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato Canale 5 in prima serata col successo di A testa alta con Sabrina Ferilli contro lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa, superato anche da Chi l’ha visto? e Una giornata particolare. Nell’access prime time a vincere è stata La Ruota della Fortuna (Canale 5), che ha battuto ancora Affari Tuoi (Rai 1) ma nel preserale L’Eredità ha “vendicato” Rai 1, superando Caduta libera (Canale 5). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 21 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Porta a Porta di Vespa

Mercoledì 21 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi in prima serata lo speciale Porta a Porta di Bruno Vespa e A testa alta con Sabrina Ferilli.

Gli ascolti televisivi di mercoledì 21 gennaio 2026 evidenziano le prestazioni delle principali trasmissioni della serata.

