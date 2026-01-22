Mercoledì 21 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi in prima serata lo speciale Porta a Porta di Bruno Vespa e A testa alta con Sabrina Ferilli. Entrambi i programmi hanno attirato l’attenzione del pubblico, offrendo contenuti differenti. Di seguito, i dati ufficiali degli ascolti Auditel per capire quale dei due ha avuto maggiore successo nella serata.

Mediaset ha sfiorato il tris contro la Rai nella giornata di mercoledì 21 gennaio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato Canale 5 in prima serata col successo di A testa alta con Sabrina Ferilli contro lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa, superato anche da Chi l’ha visto? e Una giornata particolare. Nell’access prime time a vincere è stata La Ruota della Fortuna (Canale 5), che ha battuto ancora Affari Tuoi (Rai 1) ma nel preserale L’Eredità ha “vendicato” Rai 1, superando Caduta libera (Canale 5). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 21 gennaio chi ha vinto tra Porta a Porta di Vespa e A testa alta di Sabrina Ferilli

Ascolti tv 21 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti televisivi di mercoledì 21 gennaio 2026 evidenziano le prestazioni delle principali trasmissioni della serata.

Ascolti tv mercoledì 21 gennaio: Porta a Porta, A testa alta, Chi l’ha visto?Ecco gli ascolti tv di mercoledì 21 gennaio 2026, con i dati di Auditel e share dei principali programmi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 14 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Zamora di Neri Marcorè; Ascolti Tv 14 gennaio, chi ha vinto tra A testa alta e Zamora, i numeri della sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna; Ascolti tv, i dati Auditel di mercoledì 14 gennaio 2026: Sabrina Ferilli conquista la prima serata e batte Zamora; Ascolti tv mercoledì 14 gennaio: Ferilli leader (25.6%), in calo Rai1 con Zamora (12.7%), chiude il podio Cazzullo (7.7%).

Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a PortaSabrina Ferilli saluta e domina gli ascolti tv. Ieri mercoledì 21 gennaio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della fiction A testa alta, mentre su Rai 1 Bruno Vespa ha ... libero.it

Ascolti TV 21 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataScopri gli ascolti TV di ieri Mercoledì 21 Gennaio 2026. Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. atomheartmagazine.com

Peggio dei tovagliolini di carta e delle posate fuori posto ci sono gli Ascolti di Cortesie Per Gli Ospiti. Ieri, 19 gennaio 2026, il game con Tommaso Zorzi (in foto) ha registrato solo l'1.7% di share e 347mila spettatori. Aiuto! - facebook.com facebook

#LaPreside Ranieri promossa con lode dagli ascolti. La nuova fiction #Rai, al debutto ieri in prima serata sulla rete ammiraglia, è stata la più vista in prime time conquistando la fascia oraria con il 27% di share e quasi 5 milioni di telespettatori (4 milioni 814 mil x.com