AS Roma chi è Lorenzo Venturino il giovane che ha sbloccato la cessione di Baldanzi al Genoa

Lorenzo Venturino, giovane talento italiano, sta per trasferirsi alla Roma proveniente dal Genoa, come parte dello scambio con Andrea Baldanzi. La sua cessione ha sbloccato l’operazione, rappresentando un investimento sul suo potenziale. Venturino, nato nel 2003, si distingue per le sue qualità tecniche e la crescita nel settore giovanile, e ora si prepara a debuttare nel primo team giallorosso.

Lorenzo Venturino, classe 2006, ha contribuito a sbloccare la trattativa per il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa.

Tommaso Baldanzi si avvicina al trasferimento al Genoa.

