Massimo Bray direttore editoriale di ARTnews Italia

Massimo Bray, ex ministro della Cultura, è il nuovo direttore editoriale di ARTnews Italia. La rivista, frutto della collaborazione tra Treccani, ARTnews USA e Urban Vision Group, si propone di offrire approfondimenti e aggiornamenti sul mondo dell’arte. La sua esperienza nel settore culturale contribuirà a rafforzare il ruolo di ARTnews Italia come punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore.

Massimo Bray, ex ministro della Cultura, ha assunto l'incarico di direttore editoriale di ARTnews Italia, edizione italiana della rivista statunitense dedicata al mondo dell'arte, nata grazie alla collaborazione tra Treccani, ARTnews USA e Urban Vision Group. Bray attuamente è anche Direttore Generale dell' Istituto della Enciclopedia Italiana. Il coordinamento operativo della rivista è stato affidato a Ilaria Giaccio.

