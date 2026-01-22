Italia Viva di Arezzo sollecita un intervento tempestivo del Comune per il degrado dell'ex sede della Camera di Commercio in Viale Giotto. La situazione richiede attenzione per garantire la sicurezza e il recupero degli spazi pubblici, evitando ulteriori deterioramenti e preservando il decoro urbano. L'istanza mira a promuovere interventi concreti e rapidi per migliorare la situazione.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Arezzo, degrado ex sede Camera di Commercio i n Viale Giotto: Italia Viva chiede intervento urgente del Comune. Si torna a parlare dell’ex sede della Camera di Commercio di Arezzo in Viale Giotto e dello stato di completo degrado in cui versa l’area. A intervenire è Gianni Ulivelli, segretario provinciale di Italia Viva, che già la scorsa estate aveva avanzato una proposta sul futuro dell’immobile, rimasta però senza riscontri concreti. «Siamo in attesa della quarta asta, che dovrebbe attestarsi probabilmente intorno a un valore di circa 1.800.000 euro. Questo bene presenta due criticità enormi: la prima è il vincolo della Soprintendenza, la seconda riguarda la struttura stessa, sia dal punto di vista della normativa sismica sia sotto il profilo dell’efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, degrado ex sede Camera di Commercio in Viale Giotto: Italia Viva chiede intervento urgente del Comune

Costa a rischio a Punta Pellaro e Bocale, Milia chiede intervento urgente del ComuneMilia richiede un intervento immediato del Comune per la tutela della costa tra Punta Pellaro e Bocale, che sta subendo un’erosione significativa.

Vertenza centrale Enel: la Cgil chiede l'intervento urgente del governoLa vertenza della centrale Enel “Federico Secondo” di Brindisi ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le istituzioni locali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Un resort di lusso nell’ex albergo. Rossi: Darà tanti posti di lavoro; Controlli della Polizia Locale: incidenti, sanzioni e interventi contro degrado e bivacchi; I tre ettari di terreno dell'ex Sigma acquistati all'asta; Polizia locale di Verona al lavoro sull'investimento di una 33enne, poi controlli sulle strade e contro il degrado.

Croce Azzurra, ex sede e polemiche: Cacciati per fare spazio al degradoMi si stringe il cuore ogni volta che passo davanti all’ex sede della Croce Azzurra. È il simbolo dell’abbandono e dell’indifferenza. Con queste parole, cariche di amarezza, Michele Tetta, ... ilrestodelcarlino.it

Arezzo24. . Saione, via Tagliamento tra rifiuti e incuria: i residenti denunciano degrado e rischi per la sicurezza - facebook.com facebook