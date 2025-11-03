Anziana truffata da finti carabinieri | Mi hanno portato via i gioielli di una vita

Una telefonata, la paura e poi il furto dei gioielli di una vita. È quanto accaduto a un’anziana di Cividale del Friuli, raggirata con il classico trucco del “finto maresciallo dei carabinieri”. Due uomini, arrivati da fuori regione, sono stati bloccati dalla polizia di Stato di Udine subito dopo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Truffa del finto Carabiniere sventata dai familiari di un’anziana Leggi tutto: Vai su Facebook

Anziana truffata: «La sua targa è stata clonata per compiere furti». Finti carabinieri la derubano dei gioielli ma la 70enne li incastra - «Signora buongiorno, sono un carabiniere, la chiamo per comunicarle che la targa della sua auto è stata clonata e utilizzata per compiere furti e rapine in ... Segnala ilgazzettino.it

Anziana truffata da finti parenti: sottratto denaro contante e alcuni gioielli - Denuncia per truffa ai carabinieri di Campobasso da parte di una donna a cui dei malviventi hanno portato via alcuni monili in oro e circa 3000 euro in contanti ... Da primonumero.it

“Suo nipote è nei guai”: 86enne di Fusignano truffata da finti carabiniere e avvocatessa. Individuati e denunciati - Si erano finti un maresciallo dei Carabinieri e un’avvocatessa per truffare un’anziana di 86 anni, ma grazie alle indagini del Nucleo Operativo e ... Come scrive ravennanotizie.it