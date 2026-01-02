Ddl antisemitismo il Pd fa riscrivere il testo Delrio ad Andrea Giorgis La minoranza teme l’annacquamento | Vogliono allargare ad altro
Il Pd ha incaricato Andrea Giorgis di riscrivere il testo Delrio sul ddl antisemitismo, cercando una sintesi condivisa prima della ripresa delle attività parlamentari. La minoranza teme che l’operazione possa portare a un allargamento del testo ad altri ambiti, rischiando di diluire l’obiettivo principale. L’obiettivo è trovare un accordo interno che permetta di affrontare con unità questa delicata questione, evitando divisioni nel partito.
L’obiettivo è «riunirsi in assemblea prima della ripresa dei lavori parlamentari» per provare, quantomeno, a trovare una «sintesi» capace di tenere insieme il partito e sciogliere un nodo che ha creato non poco imbarazzo nel Partito democratico: il ddl antisemitismo. Un testo pensato per contrastare i discorsi d’odio antisemiti, ma che ha finito per accendere una nuova lotta intestina nel partito guidato da Elly Schlein per il suo carattere «repressivo» e sbilanciato in favore dello Stato di Israele. «Non sono favorevole a leggi che rischiano di equiparare l’antisemitismo a una critica anche aspra al governo Netanyahu», le parole della dem Laura Boldrini. 🔗 Leggi su Open.online
Ddl antisemitismo, il Pd fa riscrivere il testo Delrio ad Andrea Giorgis. La minoranza teme l’annacquamento: «Vogliono allargare ad altro» - Fonti della minoranza a Open: «Un argomento che il gruppo tendeva a evitare, perché ci avrebbe inevitabilmente esposti alle pressioni delle piazze». open.online
Ddl Delrio sull’antisemitismo, dopo le polemiche una riunione del Pd per un nuovo testo - Dopo le polemiche nel Partito democratico, per ora solo sopite, torna in superficie il caso del ddl Delrio sull’antisemitismo, stoppato dai vertici del Nazareno, ma mai ritirato dall’esponente ... repubblica.it
