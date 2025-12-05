Antisemitismo | Boldrini ' bene chiarimento Pd su Ddl Delrio non è questa la linea del partito'

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "La legittima, e doverosa, condanna del regime del terrore e dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal governo israeliano a Gaza e in Cisgiordania non può in alcun modo essere confusa con l'antisemitismo". Lo dice Laura Boldrini, del Pd. "L'odio contro gli ebrei è un male che va combattuto senza tentennamenti e ovunque si manifesti, ma confonderlo con la critica e la condanna alle politiche di Netanyahu e dei suoi ministri, per altro sotto indagine da parte della Corte penale internazionale e della Corte internazionale di giustizia, sarebbe un grave errore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

