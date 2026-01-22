Antisemitismo | Giorgis ' testo Pd integrato con suggerimenti mi auguro lo firmino tutti'

Il dibattito sull'antisemitismo ha evidenziato l'importanza di intervenire con nuove norme legislative per contrastare e prevenire fenomeni di intolleranza e discriminazione. Durante l'incontro, è stata sottolineata la necessità di un impegno condiviso per affrontare questa sfida, promuovendo un clima di rispetto e tolleranza. Un passo importante verso una società più inclusiva e consapevole delle proprie responsabilità.

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "È stato un confronto molto, molto serio. Molto bello. Abbiamo condiviso la necessità di predisporre delle innovazioni legislative per contrastare e prevenire la recrudescenza dell'antisemitismo. La bozza che avevamo predisposto verrà integrata con suggerimenti che tutti abbiamo trovato molto condivisibili, molto intelligenti e in giornata depositeremo il testo che mi auguro raccolga le firme di tutti". Lo ha detto Andrea Giorgis in una pausa dell'Assemblea del Pd sull'antisemitismo. "L'obiettivo è contrastare l'antisemitismo non discutere su un termine. Che ci siano opinioni diverse lo abbiamo appreso anche nel corso delle audizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ddl antisemitismo, il Pd fa riscrivere il testo Delrio ad Andrea Giorgis. La minoranza teme l’annacquamento: «Vogliono allargare ad altro»Il Pd ha incaricato Andrea Giorgis di riscrivere il testo Delrio sul ddl antisemitismo, cercando una sintesi condivisa prima della ripresa delle attività parlamentari.

