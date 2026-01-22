Anche il cartello che vieta l' abbandono dei rifiuti finisce nella spazzatura

A volte anche i cartelli che segnalano il divieto di abbandono dei rifiuti finiscono in discarica. È il caso di via Imperatore Federico, dove il cartello che indica il divieto di gettare rifiuti è stato trovato tra i rifiuti stessi. Questo episodio evidenzia l’importanza di un corretto rispetto delle norme e della cura del nostro ambiente urbano.

In via Imperatore Federico anche il cartello con la norma che vieta di gettare rifiuti è finito nella spazzatura.

