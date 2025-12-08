Sprechi alimentari sei punti da cui ripartire per imparare a ridurre il cibo che finisce nella spazzatura

Gli sprechi di cibo, in Europa, ammontano a 130 kg al giorno a testa. Per contrastarli, salvaguardando portafoglio e ambiente, servono azioni a più livelli. La ricetta di un team di esperti britannici. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Sprechi alimentari, sei punti da cui ripartire per imparare a ridurre il cibo che finisce nella spazzatura

Sprechi alimentari, Firenze ospita la giornata mondiale ai Georgofili

Lotta agli sprechi alimentari, i dipendenti dell'azienda raccolgono per i bisognosi 156 chili di alimenti

Sprechi alimentari: la sfida è recuperare 1,3 miliardi di tonnellate di cibo persi ogni anno

A Natale evitiamo sprechi alimentari e regali inutili. Possiamo festeggiare il Natale anche Donando alle Organizzazioni Umanitarie, alle ONG, oppure utilizzando Canali Privati Diretti per regalare un Sorriso ai Bambini di Gaza. Un piccolo contributo per alleviar - facebook.com Vai su Facebook

Sprechi alimentari, l’ingiustizia dalla produzione a casa nostra - Questa cifra mostruosa dovrebbe farci impressione e non passare, invece, sottotraccia. Lo riporta avvenire.it

Lotta agli sprechi. Al Senato il ddl sulla donazione dei prodotti alimentari e farmaceutici - Ha preso il via oggi in Aula l'esame del provvedimento che punta a ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e ... Come scrive quotidianosanita.it