Incidente sul lavoro nella notte operatore ecologico finisce sotto il camion dei rifiuti

Nella notte a Modena, un operatore ecologico è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro mentre era in servizio lungo strada Morane, vicino all’incrocio con via Gobetti. L’intervento urgente di 118 e Vigili del Fuoco è stato necessario per soccorrere la persona rimasta sotto il camion dei rifiuti. L’incidente, avvenuto intorno alle 2:00, ha suscitato attenzione per la sicurezza sul lavoro in città.

Grave incidente sul lavoro questa notte a Modena. Intorno alle 2:00, il 118 e i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire d'urgenza in strada Morane - nei pressi dell'incrocio con via Gobetti - per soccorrere un operatore ecologico rimasto vittima di un infortunio mentre era in servizio.Per cause.

Incidente sul lavoro a Maddaloni: perde una gamba in uno scalo merci - Una manovra ordinaria, ripetuta migliaia di volte, poteva trasformarsi in un'altra morte bianca. ilmattino.it

Incidente sul lavoro, la testimonianza choc: “Mi svegliai in ospedale, non avevo più una gamba” - In carrozzina – al suo fianco Alberto Alberti, presidente territoriale Anmil di Ferrara –, il microfono, per raccontare quello che ha vissuto. ilrestodelcarlino.it

Messina, cade da oltre 3 metri: altro grave incidente sul lavoro, "situazione indecente e inaccettabile" - facebook.com facebook

21/12/2025 02:53: VIALE DEL LAVORO 8 - Incidente stradale. Prestare attenzione x.com

