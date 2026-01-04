ChatGPT dentro una Bic | OpenAI lancia una penna con intelligenza artificiale integrata

OpenAI ha presentato una nuova penna dotata di intelligenza artificiale integrata, chiamata ChatGPT dentro una Bic. Si tratta di un dispositivo che combina la semplicità di una penna tradizionale con le potenzialità di un'intelligenza artificiale avanzata. Questa innovazione apre nuove possibilità per la scrittura e la comunicazione, integrando tecnologia e strumenti di uso quotidiano in modo discreto e funzionale.

Di tutte le innovazioni che ci si potrebbe aspettare dai laboratori di OpenAI, una penna probabilmente non figurava nemmeno nelle previsioni più creative. Eppure, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il prossimo dispositivo dell’azienda che ha rivoluzionato il mondo dell’intelligenza artificiale sarà proprio una penna smart connessa a ChatGPT. Un oggetto che fonde l’analogico con il digitale, la scrittura a mano con l’elaborazione algoritmica più avanzata. L’indiscrezione arriva dal tipster Smart Pikachu, che su X (ex Twitter) ha rivelato dettagli interessanti sul progetto. La penna farebbe parte di un piano più ampio che prevede il lancio di tre dispositivi fisici tra il 2026 e il 2027, segnando l’ingresso concreto di OpenAI nel mercato dell’hardware. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - ChatGPT dentro una Bic: OpenAI lancia una penna con intelligenza artificiale integrata Leggi anche: L’Intelligenza artificiale è una bolla? OpenAI e mille miliardi di dubbi… Leggi anche: Il CEO di OpenAI usa ChatGPT per crescere il figlio e accende il dibattito sulla genitorialità assistita dall’intelligenza artificiale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. OpenAI, in arrivo una penna connessa a ChatGPT?; ChatGPT: pubblicità nelle risposte in arrivo?. OpenAI, in arrivo una penna connessa a ChatGPT? - OpenAI starebbe sviluppando una penna connessa a ChatGPT che digitalizza la scrittura a mano e integra funzioni AI locali. msn.com

