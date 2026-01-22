Anastasi | Da Catania a Messina la linea di costa è stata sventrata ingenti danni ma poca attenzione nazionale

La costa tra Catania e Messina ha subito gravi danni a causa di interventi invasivi e poco pianificati. Questa situazione ha causato conseguenze significative per le comunità locali, ma sembra ricevere poca attenzione a livello nazionale. È importante analizzare le cause e le possibili soluzioni per tutelare il territorio e le persone coinvolte.

"Catania e l'intera fascia ionica stanno vivendo una tragedia reale, profonda, che non trova una rappresentazione adeguata nei media nazionali". Lo dichiara il presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, intervenendo sui danni causati dall'evento meteo che ha colpito la costa. Il ciclone Harry ha provocato gravi danni lungo la costa tra Catania e Messina, con intense mareggiate che hanno causato allagamenti e disagi. A causa delle intense condizioni meteorologiche, la rete ferroviaria lungo la costa ionica della Sicilia, in particolare tra Messina, Catania e Siracusa, ha subito gravi danni.

