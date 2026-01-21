A causa delle intense condizioni meteorologiche, la rete ferroviaria lungo la costa ionica della Sicilia, in particolare tra Messina, Catania e Siracusa, ha subito gravi danni. Di conseguenza, sono stati sospesi i servizi ferroviari sulla linea Messina-Catania-Siracusa, per garantire la sicurezza dei passeggeri e permettere gli interventi di riparazione. Restate aggiornati sulle eventuali novità e sulle riprese dei servizi.

Gravi danni alla rete ferroviaria ionica nel Messinese. Il maltempo ha provocato seri danni alla rete ferroviaria lungo la costa ionica della Sicilia, in particolare nel territorio di Scaletta Zanclea, in provincia di Messina. A causa della situazione, la circolazione ferroviaria tra Messina, Catania e Siracusa è stata completamente interrotta. Binari sospesi dopo la mareggiata. In diversi punti della linea, la violenza del mare ha eroso il terrapieno ferroviario, causando il cedimento del suolo sottostante. In alcuni tratti, i binari risultano letteralmente sospesi, rendendo impossibile e pericoloso il transito dei treni.

© Dayitalianews.com - Maltempo in Sicilia: stop ai treni sulla linea Messina-Catania-Siracusa

Lavori di manutenzione sulla linea. Sarà stop ai treni tra Empoli e PisaA partire dalle 22 del 30 gennaio e per tutto il 31 gennaio e 1 febbraio, sulla linea ferroviaria tra Empoli e Pisa saranno effettuati lavori di manutenzione e potenziamento.

Parte la seconda fase dei lavori sulla linea Bari-Taranto: stop ai treni e bus sostitutiviA partire dal 26 gennaio e fino al 28 febbraio, sono programmati i lavori sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana.

