Amici perché Pierpaolo è stato eliminato da Veronica Peparini | Mi viene da piangere

Pierpaolo è stato eliminato da Veronica Peparini nella fase attuale di Amici. La decisione ha suscitato emozioni e dispiacere tra i partecipanti e i fan, sottolineando come il percorso nel talent sia impegnativo e richieda costanza. Con il Serale ormai alle porte, l’attenzione si concentra sulle sfide che attendono i giovani talenti e sulla determinazione necessaria per continuare.

Il tempo corre veloce verso il Serale e la Scuola di Amici non perdona più nemmeno la minima incertezza. Lo sa bene Pierpaolo Monzillo, protagonista di un’uscita di scena che ha lasciato un po’ di amaro, non tanto per il verdetto (alla fine, il suo posto è stato già messo quasi in dubbio durante l’ultima puntata della domenica), quanto per la sofferenza con cui è stato pronunciato. Non sono mancati infatti momenti di commozione, perché Veronica Peparini ha preso una dura scelta: la sua squadra è ora davvero dimezzata. Amici, Veronica Peparini elimina Pierpaolo Monzillo. Non è stata una scelta facile per Veronica Peparini, che si è presentata in studio nella puntata del DayTime di Amici del 21 gennaio 2026 visibilmente provata per quello che è apparso come un vero e proprio atto di resa. 🔗 Leggi su Dilei.it

