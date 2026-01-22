Almasri | Zaratti ' no a conflitto attribuzione sul caso Bartolozzi'

Almasri, Zaratti e altri esponenti politici hanno espresso chiaramente il loro dissenso rispetto alla proposta del relatore Mule’. Secondo loro, questa non ha basi giuridiche solide, in particolare riguardo alla presunta connessione tra la posizione della dottoressa Bartolozzi e i reati ministeriali contestati ai membri del governo. La discussione si inquadra nel più ampio contesto delle questioni di attribuzione di responsabilità e interpretazione delle norme giuridiche in sede parlamentare.

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "La proposta del relatore Mule' va respinta in modo deciso perché non ha fondamento giuridico, cioè non esiste la 'connessione teleologica' fra la posizione della dottoressa Bartolozzi, capo segreteria del ministro Nordio, e i reati ministeriali contestati ai membri del governo". Lo ha detto Filiberto Zaratti, deputato di Avs, durante l'Ufficio di presidenza della Camera che oggi ha discusso la proposta dei capigruppo di maggioranza di elevare un conflitto di attribuzione per il caso AlmasriBartolozzi. "Infatti, l'autorità giudiziaria ha parlato espressamente ed esclusivamente di 'concorso' nel reato e non di connessione, due istituti giuridici diversi.

Almasri: il 22 gennaio Ufficio presidenza Camera sul caso BartolozziIl 22 gennaio, l'Ufficio di presidenza della Camera si riunirà per discutere sulla richiesta di sollevare il conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale riguardo alla vicenda che coinvolge Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, nel contesto della vicenda Almasri.

