Almasri | il 22 gennaio Ufficio presidenza Camera sul caso Bartolozzi
Il 22 gennaio, l'Ufficio di presidenza della Camera si riunirà per discutere sulla richiesta di sollevare il conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale riguardo alla vicenda che coinvolge Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, nel contesto della vicenda Almasri. La riunione sarà un passaggio importante nel dibattito istituzionale sulla questione.
Roma, 15 gen (Adnkronos) - Si terrà giovedì 22 gennaio la riunione dell'Ufficio di presidenza della Camera per il dibattito sulla richiesta di sollevare il conflitto di attribuzione alla Consulta sulla vicenda che riguarda la capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi nell'ambito della vicenda Almasri. Lo si apprende da fonti parlamentari. Il voto è previsto la settimana successiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it
