Almasri Italia risponde a Cpi | Magistratura può sollevare conflitto attribuzione a Consulta

(Adnkronos) – “Contro la decisione del Parlamento italiano” di negare l’autorizzazione a procedere per i ministri della Giustizia e dell’Interno Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso Almasri, “la magistratura ha il potere di sollevare la questione del conflitto di attribuzione di poteri statali dinanzi alla Corte Costituzionale; inoltre, la questione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Almasri, Italia risponde a Cpi: “Magistratura può sollevare conflitto attribuzione a Consulta”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Questa sera alle 21 su @sanmarinortv canale 550 una intervista a Marco Mancini, già capo del controspionaggio in Italia, con cui affronteremo una serie di “casi” internazionali come quello della espulsione di #almasri dall’Italia #news VI ASPETTO STASERA - facebook.com Vai su Facebook

Italia a Cpi sul caso Almasri, rivedremo regole di cooperazione - "L'esperienza maturata con il caso Almasri ha portato l'Italia - Secondo gazzettadiparma.it

Caso Almasri, la Cpi richiama l’Italia: “Non ha rispettato i propri obblighi” - Il governo di Giorgia Meloni dovrà fornire chiarimenti entro fine mese. Segnala newsmondo.it

L'accusa all'Italia e il rinvio: cosa ha detto la Cpi su Almasri - La Corte penale internazionale: Roma non ha rispettato gli obblighi internazionali e ha mancato di diligenza e di chiarezza sulla vicenda del ... Scrive avvenire.it