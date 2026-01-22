Allarme sicurezza per Roma-Stoccarda | scontri e tensioni nella Capitale

La sicurezza a Roma è sotto attenzione a causa dei recenti scontri tra tifosi italiani e tedeschi, avvenuti nel quartiere di Trastevere. Un gruppo di circa 40 persone ha aggredito alcuni tifosi di Stoccarda, causando due feriti. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità e la comunità locale, evidenziando l’importanza di garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini e gli appassionati coinvolti.

Sale la tensione per Roma-Stoccarda dopo l’aggressione di un gruppo di circa 40 persone contro tifosi tedeschi in un pub di Trastevere: due i feriti. Rafforzati i controlli allo stadio Olimpico con oltre mille agenti e 700 steward. Preoccupano soprattutto i tifosi senza biglietto e il rischio di nuove sanzioni UEFA dopo i recenti disordini europei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allarme sicurezza per Roma-Stoccarda: scontri e tensioni nella Capitale Mille tifosi dello Stoccarda in arrivo a Roma senza biglietto: è allarme ultrà nella CapitaleMille tifosi dello Stoccarda sono attesi a Roma senza biglietto, suscitando preoccupazioni di ordine pubblico. Scontri nella notte a Roma prima di Roma-Stoccarda: feriti lievi e indagini in corsoNella notte a Roma, nel centro della città, si sono verificati alcuni scontri legati all’evento sportivo Roma-Stoccarda. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: A Termini di notte, il deserto che chiamano zona rossa; Mille tifosi dello Stoccarda in arrivo a Roma senza biglietto: è allarme ultras nella Capitale; Dopo Crans-Montana, allarme sicurezza anche a Roma. Metalli (FdI): Mai più tragedie. La prevenzione deve diventare una priorità strutturale; Allarme sicurezza dopo Crans. E anche al Piper scattano i sigilli. Stazioni da incubo, allarme sicurezza. Roma Termini, due aggressioni: cosa prevede l’ordinanza del prefettoGravissimo un 57enne funzionario del ministero delle Imprese Poi colpito un rider. Quattro fermati, uno doveva essere espulso. Nel 2025 la Polfer ha arrestato più di mille persone. Forza Italia: Serv ... quotidiano.net Agguato a tifosi tedeschi in un pub di Trastevere: cresce l'allarme per Roma-StoccardaDue i feriti nell’assalto. Un testimone: Erano dai 40 ai 50 individui mascherati, alcuni con caschi da motociclista, lanciavano anche bottiglie. Polizia assente. Dopo il divieto di trasferta in Ital ... msn.com Allarme sicurezza in una scuola svizzera: sospese le lezioni per il comportamento intimidatorio di un genitore. - facebook.com facebook Sicurezza e ordine pubblico, il Silp lancia allarme su carenza personale: "Meno propaganda e più misure strutturali" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.