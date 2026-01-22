Alla stessa età di Stefano ho perso mio padre | cordoglio e commozione di Fiorello per De Martino

Fiorello ha espresso il suo cordoglio a Stefano De Martino per la perdita del padre, Enrico, avvenuta il 19 gennaio. Un gesto di vicinanza in un momento difficile, condividendo un messaggio di solidarietà e rispetto. La perdita di una figura paterna è un momento di grande dolore, e le parole di conforto rappresentano un gesto importante di vicinanza umana.

Anche Fiorello ha voluto fare le condoglianze a Stefano De Martino, che ha perso il 19 gennaio il papà Enrico. Durante “La Pennicanza”, su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, lo showman ha detto: “Alla stessa età di Stefano ho perso mio padre, che aveva la stessa età (61 anni, ndr)”. In gioventù ballerino professionista, Enrico De Martino ha dedicato tutta la vita alla danza, collaborando con scuole e compagnie della Campania e danzando anche al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2025 gli era stato conferito al Teatro Verdi di Salerno il premio alla carriera nell’ambito della XXIV edizione del Premio Salerno Danza, sotto la direzione artistica di Corona Paone, étoile del San Carlo, e Luigi Ferrone, primo ballerino del Massimo partenopeo Fiorello poi ha anche ricordato la scomparsa di una icona della moda internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho perso mio padre quando avevo la stessa età di Stefano". Le toccanti parole di Fiorello per De MartinoRosario Fiorello ha espresso il suo cordoglio per Stefano De Martino, ricordando di aver perso suo padre alla stessa età del suo amico.

Stefano De Martino ai funerali del padre Enrico a Torre del Greco, i messaggi di cordoglio da Rai e MediasetA Torre del Greco si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano, deceduto dopo una lunga malattia.

