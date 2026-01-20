Ho perso mio padre quando avevo la stessa età di Stefano Le toccanti parole di Fiorello per De Martino

Rosario Fiorello ha espresso il suo cordoglio per Stefano De Martino, ricordando di aver perso suo padre alla stessa età del suo amico. In queste ore, numerosi volti dello spettacolo si sono uniti nel cordoglio, mostrando vicinanza a De Martino per la scomparsa del padre Enrico, avvenuta a 61 anni. Un gesto di solidarietà e rispetto in un momento di grande dolore.

C'è anche Rosario Fiorello tra i (numerosi) volti dello spettacolo che in queste ore stanno dedicando un pensiero a Stefano De Martino per il drammatico lutto che lo ha colpito: la morte del padre Enrico, a 61 anni. Durante la puntata della Pennicanza in onda oggi 20 gennaio, infatti, lo showman.🔗 Leggi su Today.it

Quando Stefano De Martino ballò con suo padre in tv: “Mio padre ha sempre voluto seminare sensibilità per l’arte”Nel dicembre 2023, Stefano De Martino ha condiviso un momento speciale ballando con suo padre, Enrico, sulle note di

Quando Stefano De Martino parlò del padre ad Affari Tuoi: “Mi mostrava affetto con i gesti, con l’età si è intenerito”Durante lo speciale di Epifania di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha condiviso alcuni ricordi sul padre Enrico, sottolineando come il suo affetto si manifestasse attraverso gesti semplici.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lorenzo Fragola: Mio padre me le diede con la cintura, era devastante; Ho perso 30 kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo. Così Ricky Memphis; Benedetta Parodi: Il tg? L'ho sempre odiato. A 28 anni per un incidente ho perso la vista per un po'. La morte di papà? Ebbi un sogno...; Di padre in figlio: vincono i classici da Zegna e Ralph Lauren.

Rosanna Lambertucci: «Ho perso mio padre a 11 anni, per questo ho bisogno d'amore. Le nozze annullate dalla Sacra Rota? Seri motivi» - Ha compiuto 80 anni domenica scorsa, 30 novembre, festeggiando in pompa magna - nel romano Palazzo Bonaparte - con parenti e amici. Adesso, seduta al tavolino di un bar in zona Parioli, dove ha ... ilmessaggero.it

Luca Ward a Ciao Maschio: «A 13 anni ho perso mio padre, iniziai a lavorare per non morire di fame» - «Io ho perso mio padre a 13 anni, che era la colonna portante della famiglia. Da lì siamo sprofondati nella povertà più assoluta… noi non avevamo proprio da cucinare nulla, non c’erano soldi». Con ... ilmessaggero.it

Ieri Stefano De Martino ha perso suo padre, ma «Affari tuoi» è andato regolarmente in onda. La Rai forse ha voluto proteggere il programma e gli ascolti… e infatti il pubblico ha risposto, facendo registrare alla trasmissione l'ascolto più alto dell'anno. Secondo - facebook.com facebook

Dopo essere fuggito dalla Siria e aver perso suo padre, Ahmed è diventato il principale sostegno della sua famiglia. Nel campo rifugiati di Azraq, in Giordania, ha aperto un piccolo negozio oggi tra i più attivi della zona. La sua è una storia di resilienza. x.com