Il Carducci e l' Artusi accolgono famiglie e studenti del futuro per l' ultimo open day

Il Liceo delle scienze umane Carducci e l’istituto alberghiero Artusi di Forlimpopoli aprono le loro porte per l’ultimo open day dell’anno. Sabato, dalle 15 alle 18, entrambe le strutture accoglieranno studenti e famiglie interessati a conoscere le opportunità offerte. Questa occasione permette di scoprire le proposte formative e l’ambiente scolastico, facilitando la scelta del percorso più adatto alle future generazioni.

Terzo appuntamento congiunto per l'ultima giornata di open day dell'istituto di istruzione superiore di Forlimpopoli che sabato dalle 15 alle 18 aprirà le porte del Liceo delle scienze umane Carducci" e dell'istituto alberghiero Artusi per accogliere gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie. Insegnanti e studenti incontreranno i futuri alunni, accompagnandoli in un percorso alla scoperta della specificità della proposta liceale dell'indirizzo Scienze Umane, tesa a favorire una formazione con ampie basi culturali e strumenti per proseguire gli studi universitari con particolare riguardo a quelli che preparano alla professione docente, psicologo, esperto dei servizi educativi, sociali e sanitari.

