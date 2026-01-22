Alla Castellina, recentemente sono stati installati nuovi pioli per regolamentare la sosta selvaggia. Questa misura fa parte dei lavori di rifacimento di alcune strade del quartiere, finalizzati a migliorare la sicurezza e la viabilità. L’intervento mira a favorire una gestione più ordinata dei parcheggi, contribuendo a rendere le vie più fruibili per residenti e visitatori.

Prato, 22 gennaio 2026 – Il rifacimento di una ampia porzione delle strade della Castellina porta una novità nella viabilità del quartiere. Prima di Natale era iniziata l’asfaltatura di una parte importante della rete stradale del quartiere, via Miniati e un tratto di via del Palco. In questi giorni è stata realizzata la segnaletica e sono stati installati numerosi pioli catarifrangenti contro la sosta selvaggia che da anni caratterizzava lo slargo di via del Palco all’altezza della guglia. Pioli posizionati sia sulla curva verso il Palco, prima dell’intersezione con via Molino di Filettole, sia al centro della piazzetta che intorno alla guglia, dove usavano stazionare molte auto in sosta dalla mattina alla sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla Castellina spuntano i pioli contro la sosta selvaggia

