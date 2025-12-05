Riapre la strada per Sassotetto Controlli contro la sosta selvaggia
Riapre oggi al traffico la strada provinciale 120 tra Sarnano e Bolognola, chiusa dal 15 settembre. Un intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza post-sisma da 3,6 milioni di euro, attuato dall’ Anas con la Provincia, proprietaria della strada. Completata la costruzione della nuova galleria artificiale paramassi, oltre al consolidamento della sede stradale con muro di contenimento e paratia di pali, al rifacimento dell’attraversamento idraulico e alle opere di protezione dal rischio valanghe con barriere ferma-neve e rimboschimento. La riapertura della strada è fondamentale per la stagione sciistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
