Successo e Partecipazione alla Biblioteca Galiani-Ricciardelli | il libro di Maria Strianese Protagonista degli Incontri d’autore

Questa sera, presso la Biblioteca Galiani-Ricciardelli di Montoro, si è tenuta la presentazione del libro

Si è svolta questa sera, presso la Biblioteca Galiani-Ricciardelli di Montoro, la presentazione del libro Facciamola finita, la fine del mondo in 11 risate di Maria Strianese, secondo appuntamento della rassegna Incontri d’autore – prima edizione.Libro e incontro: intreccio di ironia, storie e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: "Ti vengo a cercare", l’autore di Suburra protagonista in Biblioteca

Leggi anche: Alla biblioteca Oriani un libro sull’“altra” linea gotica, storia degli italiani che combatterono contro gli alleati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Macomer, successo di partecipazione alla tombolata della solidarietà x.com

Cinquefrondi saluta le festività: un successo straordinario all’insegna della partecipazione - facebook.com facebook