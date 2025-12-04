Firenze Biblioteca delle Oblate | riapertura al pubblico venerdì 5

La Biblioteca delle Oblate riapre al pubblico dopo due giorni di chiusura per un guasto all'impianto di riscaldamento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Biblioteca delle Oblate: riapertura al pubblico venerdì 5

Biblioteca Riccardiana #Firenze Palazzo Medici Riccardi Nel 1659 i marchesi Riccardi, ricca e nobile famiglia fiorentina, acquistarono dai Medici il Palazzo di Via Larga che divenne sede della Biblioteca (dal 1815 pubblica) con un prezioso patrimonio librario Vai su X

