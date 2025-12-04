Firenze Biblioteca delle Oblate | riapertura al pubblico venerdì 5

Firenzepost.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca delle Oblate riapre al pubblico dopo due giorni di chiusura per un guasto all'impianto di riscaldamento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze biblioteca delle oblate riapertura al pubblico venerd236 5

© Firenzepost.it - Firenze, Biblioteca delle Oblate: riapertura al pubblico venerdì 5

Leggi anche questi approfondimenti

firenze biblioteca oblate riaperturaGuasto risolto, la Biblioteca delle Oblate riapre venerdì - La Biblioteca delle Oblate riapre al pubblico dopo due giorni di chiusura per un guasto all'impianto di riscaldamento. Lo riporta nove.firenze.it

Oggi la Biblioteca delle Oblate resta chiusa - La Biblioteca delle Oblate sarà chiusa al pubblico oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, per un guasto all’impianto di riscaldamento. Riporta nove.firenze.it

Firenze, la biblioteca delle Oblate compie 18 anni e festeggia con la città - La Biblioteca delle Oblate compie 18 anni e festeggia la maggior età con una giornata ricca di eventi per tutte le età, all’insegna della cultura, della creatività e della ... Lo riporta lanazione.it

Firenze, la biblioteca delle Oblate festeggia il compleanno con la città - La Biblioteca delle Oblate festeggia il suo compleanno il 25 maggio con una giornata con tanti eventi per adulti, bambini e ragazzi. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Biblioteca Oblate Riapertura