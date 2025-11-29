Sicilia Express è la storia di Natale che mostra ciò che ci divide e ciò che ci tiene uniti

La serie: Sicilia Express (2024) Titolo originale: Sicilia Express Regia: Ficarra e Picone Sceneggiatura: Ficarra e Picone Genere: Commedia, Drammatico, Fantasy Natalizio Cast: Ficarra e Picone, Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Enrico Bertolino, Jerry Calà, Giorgio Tirabassi Durata: 5 episodi Dove l’abbiamo visto: su Netflix Trama: Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che lavorano a Milano, sognano di tornare a casa per Natale ma fanno i conti con turni impossibili, viaggi complicati e famiglie divise dalla distanza. Tutto cambia quando scoprono un portale magico nascosto inside un cassonetto, capace di trasportarli in un attimo dalla Lombardia alla Sicilia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Sicilia Express è la storia di Natale che mostra ciò che ci divide e ciò che ci tiene uniti

Leggi anche questi approfondimenti

Non vediamo l'ora di vederli su #Netflix ! #Sicilia Express con Ficarra e Picone sta arrivando Dal 5 Dicembre 2025 disponibile su Netflix - facebook.com Vai su Facebook

Sicilia Express: il portale natalizio di Ficarra & Picone arriva su Netflix Vai su X

Sicilia Express, la recensione: una lettera d’amore a un territorio… e ai suoi problemi - Ficarra e Picone tornano su Netlix con una miniserie dal sapore favolistico e natalizio. Lo riporta movieplayer.it

Sicilia Express, Ficarra e Picone: "Più cassonetti per tutti, è il nostro augurio di Natale. La politica non sa fare neanche quelli" - Con Sicilia Express, in arrivo su Netflix dal 5 dicembre, Ficarra & Picone firmano una commedia che attraverso la loro lente brillante parla dell’Italia di oggi, delle sue contraddizioni e delle ... Come scrive today.it

Ficarra e Picone presentano Sicilia Express: «Abbiamo voluto raccontare qualcosa di più nostro, di più siciliano» - Nel corso della conferenza di presentazione di Sicilia Express, Salvatore Ficarra e Valentino Picone hanno raccontato il senso profondo del nuovo ... ciakmagazine.it scrive