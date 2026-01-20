Juventus il nodo irrisolto è la discontinuità | l’analisi di Pavan

La Juventus affronta una stagione caratterizzata da una mancanza di continuità nelle prestazioni, piuttosto che da carenze tecniche. Secondo l’analisi di Massimo Pavan, la discontinuità rappresenta il principale ostacolo al rendimento costante della squadra. Un’osservazione importante per comprendere le sfide dei bianconeri e individuare possibili strategie di miglioramento.

La Juventus non inciampa per mancanza di talento, ma per assenza di continuità. È questa la diagnosi che emerge dall’ analisi di Massimo Pavan, che individua nella discontinuità di rendimento il vero nodo strutturale della stagione bianconera. Un limite che va oltre il singolo episodio e che, settimana dopo settimana, mina la credibilità tecnica di una squadra chiamata a obiettivi ben più alti. La discontinuità come problema sistemico. In una grande squadra qualche passaggio a vuoto è fisiologico. Può capitare di sbagliare una gara dopo una striscia positiva. Ma alla Juventus sta accadendo l’opposto: prestazioni che oscillano senza mai stabilizzarsi, partite convincenti seguite da crolli improvvisi, come se mancasse un livello minimo garantito. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus: nodo irrisolto nel reparto difensivoLa Juventus si trova nuovamente al centro dell’attenzione dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, evidenziando alcune criticità nel reparto difensivo.

