Regionali Campania la fuga degli attivisti della Terra dei Fuochi dal M5s

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Alessandro Cannavacciuolo ad Antonio Marfella, in tanti hanno abbandonato i 5 Stelle per andare altrove. Tutti i leader dei comitati della Terra dei Fuochi sostengono altre liste. Finito il "rapporto organico" tra grillini e movimenti ambientalisti in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

