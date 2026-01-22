Ai confini della Terra dei Fuochi la Campania che non ti aspetti | il modello Amico Bio ribalta la narrazione

Nel cuore della Campania, lungo il confine settentrionale di Caserta, si trova Capua, una città spesso collegata alla cosiddetta Terra dei Fuochi. Tuttavia, questa zona sta vivendo un cambiamento grazie al modello Amico Bio, che promuove pratiche sostenibili e un nuovo approccio alla gestione del territorio. Un esempio di come l’attenzione alla qualità e all’ambiente possa contribuire a riscrivere la narrazione di un’area spesso fraintesa.

Tempo di lettura: 3 minuti Capua si trova ai margini di un'area troppo spesso associata alla cosiddetta Terra dei Fuochi, lungo il confine settentrionale della provincia di Caserta. Un territorio che negli anni è finito al centro di una narrazione negativa, segnata da emergenze ambientali e degrado. Eppure, proprio qui, da oltre trent'anni, cresce una realtà che dimostra come questa storia possa essere riscritta. È la cooperativa agricola Amico Bio, oggi considerata uno dei modelli più avanzati di agricoltura biologica e biodinamica in Campania. Fondata all'inizio degli anni Novanta da un gruppo di agricoltori del territorio, Amico Bio nasce con un obiettivo preciso: unire le forze per valorizzare le produzioni locali attraverso pratiche rispettose della terra, delle stagioni e delle persone.

