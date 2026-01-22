Agguato a tifosi tedeschi in un pub di Trastevere | cresce l' allarme per Roma-Stoccarda

Un'aggressione si è verificata in un pub di Trastevere, coinvolgendo tifosi tedeschi e suscitando preoccupazione per il prossimo incontro tra Roma e Stoccarda. Nell’attacco sono rimasti feriti due uomini, mentre testimoni riferiscono di un gruppo di 40-50 individui mascherati, alcuni con caschi da motociclista, che hanno lanciato bottiglie e provocato timore tra i presenti. La vicenda ha aumentato l’allarme per la sicurezza in vista della partita.

Aumenta l'allarme verso Roma-Stoccarda di stasera. Dopo gli incidenti sull'A1 che hanno portato al divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Fiorentina, infatti, c'è da registrare un altro brutto episodio. Nella serata di ieri un gruppetto di circa 40 persone ha aggredito dei sostenitori tedeschi in un pub di Trastevere e oggi sarà rafforzata ulteriormente la presenza di forze dell'ordine fuori dallo stadio Olimpico. Due i feriti nell'assalto di ieri. Tra cui uno ricoverato in ospedale per forti dolori alla spalla dopo essere stato colpito con una spranga di ferro. L'altro ha riportato delle abrasioni.

