Europa League Roma-Stoccarda | Capitale blindata e tifosi tedeschi intercettati

In vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, la Capitale si prepara a garantire la sicurezza. Mentre i lavori di rafforzamento delle misure di sicurezza continuano a Trigoria, la Questura di Roma si impegna a gestire eventuali criticità, con particolare attenzione ai tifosi tedeschi. Un’attenzione particolare alle misure di sicurezza è fondamentale per assicurare un evento senza incidenti e tutelare l’ordine pubblico.

Una Roma che non deve guardarsi le spalle solo in campo, ma anche lungo le strade della Capitale. Mentre a Trigoria si lavora per blindare la difesa in vista del match contro il VfB Stoccarda, fuori dal campo è la Questura di Roma a dover schierare i suoi uomini migliori per gestire un ordine pubblico che si preannuncia incandescente. Il dispositivo di sicurezza, scattato alle 9:00 di questa mattina, 21 gennaio 2026, ha trasformato la città in una zona monitorata h24 per accogliere il flusso dei sostenitori tedeschi. Sette pullman "a rischio" intercettati a Roma Nord. Il piano di sicurezza messo in atto dalla Questura di Roma è scattato alle 9:00 di questa mattina.

