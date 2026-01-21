Roma-Stoccarda allerta massima | arrivano 5mila tifosi tedeschi

Domani si svolge a Roma l'incontro di Europa League tra la squadra locale e lo Stoccarda. L'evento ha suscitato un importante afflusso di tifosi tedeschi, con circa 5.000 presenze attese. Le autorità hanno adottato misure di sicurezza rafforzate per garantire lo svolgimento della partita in condizioni ordinarie. La partita rappresenta un momento di attenzione sia dal punto di vista sportivo che logistico per la città.

(Adnkronos) – Allerta massima a Roma per il match di Europa League in programma domani contro lo Stoccarda. I biglietti del settore ospiti venduti ai tifosi tedeschi sono 3.500, sold out in pochi minuti. Ma si stima che siano almeno 5mila i supporter dello Stoccarda pronti a irrompere nella Capitale. L'allerta è massima, anche tenuto conto del clima già teso dopo le ultime disposizioni in materia di trasferte, vietate proprio ai giallorossi all'indomani degli scontri con gli ultras fiorentini, anche loro destinatari del provvedimento. Come tutte le tifoserie estere, i supporter tedeschi arriveranno in città già oggi e andranno in giro per le vie del centro, possibili bersagli dei tifosi di casa.

