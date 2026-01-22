Affettività e libertà sessuale tra Francia e Italia

L’affettività e la libertà sessuale stanno diventando elementi sempre più presenti nelle relazioni di oggi, sia in Francia che in Italia. Non più riservate a ambienti chiusi o a incontri segreti, queste scelte si integrano nella vita quotidiana, promuovendo un approccio più aperto e consapevole verso il proprio desiderio e le proprie emozioni. Un’evoluzione che riflette una maggiore libertà di espressione e rispetto delle diversità.

Non più confinato a club chiusi o a una dimensione segreta, la volontà di vivere “libertini” si inserisce sempre più nella quotidianità delle relazioni. Un trend contemporaneo che si sviluppa a seconda della cultura all’affettività di ogni paese. In Francia a guidare il cambiamento sono le donne: lo dimostrano i dati su Wyylde, la community più autorevole dedicata alla libertà sessuale, dove nel 2025 le iscrizioni femminili sono aumentate del +227%, segnando un cambiamento profondo: sono sempre più le donne a prendere l’iniziativa, a proporre e a definire i confini dell’esperienza in ambito sessuale. 🔗 Leggi su Newsagent.it

Libertà sessuale: perché in Francia decidono le donne e in Italia si sceglie insiemeLa libertà sessuale riflette differenze culturali e sociali tra Italia e Francia.

