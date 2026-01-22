Addio Lucca annuncio di Romano | si chiude la cessione cifre e dettagli

Romano ha annunciato la conclusione della cessione di Addio Lucca, fornendo dettagli e cifre dell’accordo. Nel frattempo, il Napoli si prepara a due cessioni che potrebbero favorire l’ingresso di nuovi giocatori. Tra queste, Noa Lang è vicino al trasferimento al Galatasaray, con un accordo in prestito con diritto di riscatto. Queste operazioni segnano un momento importante per la strategia di mercato delle squadre coinvolte.

In casa Napoli si preparano due cessioni che potrebbero poi sbloccare il mercato azzurro in entrata. Noa Lang è ad un passo dal Galatasaray, mancano gli ultimi passaggi per ratificare l’addio dell’olandese che troverà posto in Turchia: affare in prestito con diritto di riscatto. Mercato Napoli, pronto anche l’addio di Lucca. Anche Lorenzo Lucca è uno dei giocatori finiti al centro del chiacchiericcio mediatico: il Napoli ha lavorato assiduamente per far partire l’ex bomber dell’Udinese, e negli ultimi minuti sarebbe arrivato il via libera definitivo. Il Nottingham Forest sarebbe la squadra che avrebbe deciso di puntare un maniera decisiva sull’attaccante del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, fatta per la cessione di Noa Lang: cifre e dettagliNapoli ha concluso l’accordo per la cessione di Noa Lang al Galatasaray.

Addio Lang, filtrano novità importanti! Spuntano cifre e formula della cessioneNoa Lang sembra aver concluso la sua avventura con il Napoli.

