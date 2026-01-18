Addio Lang filtrano novità importanti! Spuntano cifre e formula della cessione

Noa Lang sembra aver concluso la sua avventura con il Napoli. Dopo un periodo di trattative, l’esterno olandese avrebbe scelto di trasferirsi al Galatasaray. Le ultime indiscrezioni rivelano cifre e dettagli sulla cessione, segnando un nuovo capitolo nella carriera del giocatore e modificando gli equilibri della squadra azzurra.

La breve esperienza di Noa Lang al Napoli sembra essere giunta al termine. Dopo giorni di trattative, l’esterno olandese avrebbe deciso di accettare la proposta del Galatasaray. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club turco ha avanzato un’offerta che prevede il prestito con diritto di riscatto e il trasferimento potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni. Lang al Galatasaray, accordo a un passo. Il Galatasaray, secondo Alfredo Pedullà, ha avanzato un’offerta da 2 milioni di euro per il prestito fino a giugno, con 30 milioni per il diritto di riscatto. La trattativa è ora a un passo dalla conclusione.

Si avvicina l'addio di Lang e Lucca Il Nottingham Forest avrebbe chiuso un accordo con il club partenopeo per il prestito del centravanti azzurro. Adesso la decisione finale spetta al giocatore, che piace anche al Pisa in Serie A.

