Addio a Giuseppe Marotti storico veterinario di Avellino

Avellino ricorda Giuseppe Marotti, stimato veterinario e figura di riferimento nella comunità locale. Dopo una lunga carriera presso la clinica Le Molinelle, Marotti si è spento lasciando un vuoto nel settore e tra i suoi assistiti. La città si unisce nel cordoglio, riconoscendo il suo contributo professionale e umano.

Avellino dà l'ultimo saluto a Giuseppe Marotti, medico veterinario di lungo corso, figura conosciuta in città e punto di riferimento della clinica Le Molinelle. Marotti, 66 anni, è scomparso nei giorni scorsi lasciando un ampio vuoto tra i colleghi, i pazienti e quanti ne avevano apprezzato la.

Avellino, addio a Giuseppe Marotti il veterinario gentiluomo - L'articolo Avellino, addio a Giuseppe Marotti il veterinario gentiluomo proviene da OttoPagine. msn.com

