In seguito all’allerta meteo di livello rosso emessa dalla Protezione Civile Regionale, il Comune di Acireale ha adottato un’ordinanza di evacuazione in alcune zone costiere. La misura, firmata dal sindaco Roberto Barbagallo, mira a garantire la sicurezza dei residenti e a prevenire rischi legati a fenomeni idrogeologici e idraulici. Restano in vigore le indicazioni delle autorità e si invita la popolazione a rispettare le disposizioni ufficiali.

A seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il Sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità. “Le avverse condizioni meteorologiche, previste dalle ore 00:00 del 19 gennaio 2026 fino al 20 gennaio 2026, con forti venti, precipitazioni intense e mareggiate, potrebbero determinare situazioni di grave pericolo per le aree più esposte al mare ed ai torrenti del territorio comunale. Per tale motivo è stata disposta l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili ubicati nelle seguenti zone: Vie Garitta e Rapallo e Lungomare Martinez nella frazione di Capo Mulini Via Molino nella frazione di Santa Maria La Scala L’ordinanza ha efficacia dalle ore 13. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Acireale: allerta meteo, ordinanza di evacuazione in alcune zone costiere

Temporali domani in Campania, allerta meteo per alcune zone

Domani in Campania sono previste condizioni di temporale, con un’allerta meteo di livello giallo emanata dalla Protezione Civile regionale. L’avviso, valido dalle 23, si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale e riguarda alcune zone della regione. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali allerte e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza.

ALLERTA METEO e VIABILITA' In relazione alle avverse condizioni meteo previste per il 19 e 20 gennaio 2026, il Comune di Acireale ha adottato ulteriori misure a tutela della sicurezza pubblica. DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA Dalle ore 07:00 de - facebook.com facebook