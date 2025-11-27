Confedilizia | Dimore storiche motore di sviluppo da tutelare

''Le dimore storiche private non sono soltanto un patrimonio culturale prezioso, da tutelare e proteggere, ma anche un formidabile motore di sviluppo economico e sociale dei territori su cui insistono. E il fatto che il 40% di esse sia situato in borghi storici, e il 22% in aree interne, rende perfettamente l'idea di quanto fondamentale sia questa loro potenzialità, non sempre espressa". Lo ha detto il Presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, intervenendo a Roma alla presentazione del sesto Rapporto dell'Osservatorio sul Patrimonio Culturale Privato. "Recentemente, poi, le dimore storiche stanno rispondendo alla crescente domanda di locazioni brevi, contribuendo a valorizzare luoghi non inclusi nei circuiti turistici tradizionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

