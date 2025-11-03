Associazione dimore storiche italiane veneto Adsi eletto il nuovo presidente

Veneziatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Dimore Storiche Italiane del Veneto, riunitasi a Venezia, ha nominato il nuovo direttivo e il nuovo presidente: è Francesco Compostella. Appassionato promotore della tutela del patrimonio culturale, Compostella è la nuova guida dell’associazione che riunisce i proprietari delle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

