Acquisto di immobili e miglioramento dei servizi | il piano 2026-2028 dell' Inps

Durante l’audizione alla Commissione Parlamentare di Vigilanza sugli Enti Previdenziali, il Presidente dell’INPS Gabriele Fava e il Direttore del Patrimonio Vincenzo Damato hanno illustrato il piano 2026-2028, focalizzato sull’acquisto di immobili e il miglioramento dei servizi. La strategia mira a ottimizzare le risorse e rafforzare l’efficienza dell’ente nel rispetto delle esigenze dei cittadini e delle future sfide.

Questa mattina, durante l'audizione nella Commissione Parlamentare di Vigilanza sugli Enti Previdenziali, il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava, accompagnato dal Direttore del Patrimonio, Vincenzo Damato, ha presentato la strategia dell'Istituto sul tema. Al 31 dicembre 2024, il valore del patrimonio delle 614 strutture, di cui 199 di proprietà, destinate a fini strumentali, ammonta a circa 390 milioni di euro. Fava ha sottolineato l'importanza di una strategia mirata per ridurre le locazioni passive, evidenziando una significativa diminuzione dei costi per i canoni nel triennio 2021-2024 (circa del 36%).

