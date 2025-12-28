Tollo approva il bilancio 2026-2028 | Più investimenti e servizi zero aumenti di tasse

Il Comune di Tollo ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, definito dal sindaco Radica come solido e realistico, con una chiara strategia di sviluppo. Il documento prevede maggiori investimenti e servizi per la comunità, senza aumenti delle tasse. La decisione riflette un impegno per una gestione finanziaria equilibrata, orientata a migliorare le condizioni della cittadinanza e a promuovere una crescita sostenibile nel prossimo triennio.

«Un bilancio solido, realistico, con una visione di sviluppo». Così il sindaco di Tollo, Angelo Radica, ha definito il bilancio di previsione 2026-2028 approvato lunedì scorso in Consiglio comunale.«Nonostante il quadro economico complesso, con tagli da parte del governo e della Regione e un.

