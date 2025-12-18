Consiglio regionale della Calabria elette le presidenze delle otto commissioni | i nomi

Il Consiglio regionale della Calabria ha ufficialmente eletto le presidenze delle sue otto commissioni, tra cui sei permanenti e due speciali, Vigilanza e Anti-'ndrangheta. I nomi dei presidenti sono stati definiti e votati, segnando un momento importante per la governance locale. Questa assegnazione di ruoli strategici rafforza il ruolo delle commissioni nel dibattito e nelle decisioni che riguardano la regione.

Sono state definite e votate le presidenze delle otto commissioni del Consiglio regionale della Calabria (sei permanenti e le due speciali Vigilanza e Anti-'ndrangheta). Alla fine la maggioranza di centrodestra ha trovato l'accordo sulla distribuzione delle caselle, assegnandone 3 al gruppo Forza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Consiglio regionale della Toscana: insediate le commissioni consiliari. Ecco i nomi di presidenti e componenti Leggi anche: Pochissime donne elette in consiglio regionale: sono solo otto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Concerto di Natale al Palazzo del Consiglio Regionale: musica e auguri per i calabresi; Regione Calabria, oggi riunione dei capigruppo e giovedì 18 si torna in Aula per il Bilancio; Regione Veneto, giovedì l’ingresso dei supplenti in Consiglio: ecco i primi non eletti che subentrano agli assessori; Proclamati i 50 consiglieri regionali, prima riunione lunedì 29. Consiglio regionale Calabria, Forza Italia si prende metà commissioni: tutti gli eletti - La maggioranza di centrodestra nel Consiglio regionale della Calabria raggiunge la quadra sulle commissioni poco prima della seduta ... quotidianodelsud.it Consiglio regionale, eletti i Presidenti e Vice Presidenti delle Commissioni Consiliari - Nella seduta odierna del Consiglio Regionale della Calabria, ancora in corso, sono stati eletti i Presidenti e i Vice Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, nonché delle commissioni ... citynow.it

Calabria, eletti i presidenti e vicepresidenti delle otto commissioni regionali (NOMI) - Dopo settimane di trattative e tensioni politiche, il centrodestra trova l’accordo sulle cariche. zoom24.it

Secondo Consiglio regionale della legislatura. Presentate le linee programmatiche: un passaggio fondamentale per dare forma al lavoro che ci attende nei prossimi anni. Insieme potremo costruire il futuro della nostra Regione e il nostro Polesine. Avanti tutta! facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.