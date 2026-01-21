VIDEO Regione accordo sulle Commissioni | tre presidenze al Pd Ma l’area Mastella frena

Nella regione Campania si conclude l’accordo interno alla maggioranza di centrosinistra per la ripartizione delle presidenze delle commissioni consiliari. Tre di queste saranno affidate al Partito Democratico, mentre l’area di Mastella mostra segnali di resistenza. La decisione rappresenta un passo importante nel processo di definizione delle nomine, segnando un momento di confronto e possibile ridefinizione degli equilibri all’interno del Consiglio regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude, almeno sulla carta, l’accordo interno alla maggioranza di centrosinistra per la distribuzione delle presidenze delle commissioni nel Consiglio regionale della Campania. L’intesa, definita nella tarda serata di ieri, prevede tre caselle al Partito democratico, che avrebbe ottenuto due deleghe considerate strategiche: Bilancio e Sanità. Secondo lo schema emerso, una presidenza andrà rispettivamente a Movimento 5 Stelle, Fico Presidente, Socialisti, A testa alta – la lista del governatore Vincenzo De Luca – e Casa riformista. Resterebbero invece fuori dal perimetro delle presidenze Avs e Casa Riformista – Noi di Centro,l’area riconducibile a Clemente Mastella, a cui verrebbero assegnate due vicepresidenze e un incarico nell’ufficio di presidenza, rimodulato rispetto a questori e segretari eletti nell’ultima seduta del Consiglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

