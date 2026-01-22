Aba vive | La Spezia si ferma per il funerale del 18enne accoltellato a scuola

A La Spezia, la comunità si riunisce per il funerale di Abanoud Youssef, il diciottenne assassinato durante un episodio all’interno della scuola Chiodo. Palloncini bianchi e azzurri, accompagnati da parole di affetto e applausi, hanno accolto il feretro alla cattedrale, testimoniando il dolore e la vicinanza di un’intera città di fronte a una perdita così tragica.

Palloncini bianchi e azzurri sui quali sono state scritte parole d’affetto e lunghi applausi hanno accolto all’esterno della cattedrale della Spezia il feretro bianco che contiene il corpo di Abanoud Youssef, il diciottenne di origini egiziane nato in Italia e morto dopo essere stato accoltellato a scuola, all’interno dell’istituto Chiodo della Spezia. I suoi compagni di scuola hanno portato in piazza lo striscione "Aba vive" che per qualche giorno è rimasto appeso fuori dall’istituto. Molti i fiori bianchi in mano a ragazzi giovanissimi provenienti da tutte le scuole della Spezia. La funzione religiosa, celebrata in rito copto, ha visto la partecipazione del delegato del vescovo metropolita mons. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Spezia, studenti in piazza e davanti alla scuola del 18enne accoltellato in classe: “Giustizia per Aba”A La Spezia, studenti e cittadini si sono riuniti per chiedere giustizia dopo l’accoltellamento dell’18enne Abanoud Youssef in classe.

La Spezia, è morto il 18enne accoltellato a scuolaA La Spezia, un giovane di 18 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato a scuola durante una lite con un compagno.

