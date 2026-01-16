La Spezia è morto il 18enne accoltellato a scuola

A La Spezia, un giovane di 18 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato a scuola durante una lite con un compagno. La vittima, ferita al torace e alla milza, era stata sottoposta a un intervento chirurgico nel corso della giornata. La vicenda ha suscitato grande attenzione, sottolineando le conseguenze di episodi di violenza tra studenti.

Non ce l'ha fatta il 18enne accoltellato da un compagno di classe a scuola all'Istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia. Il giovane era stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il compagno di classe, anche lui maggiorenne, è stato fermato e portato in questura. Intanto gli inquirenti stanno cercando di fare luce su quanto accaduto: il coltello è stato ritrovato e in queste ore le forze dell'ordine hanno raccolto le testimonianze dirette di studenti e insegnanti. Tra le ipotesi quella che l'aggressione sia l'epilogo di una lite tra i due che sembra andasse avanti da giorni, forse per una ragazza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

